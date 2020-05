Há 27.679 casos confirmados, 59% são mulheres

Analisando os casos confirmados, 16.298 são do sexo feminino, ou seja, cerca de 59% do total de casos confirmados são mulheres.

O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou, esta segunda-feira, que 1.144 pessoas já morreram de covid-19, desde o início do surto no país.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais nove óbitos e 98 novos casos, elevando o total de infetados para 27.679.

O número de casos recuperados é agora 2549.

Há 805doentes internados, dos quais 112 estão em unidades de cuidados intensivos.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.642 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 28.307 contactos.

Analisando os casos confirmados, 16.298 são do sexo feminino, ou seja, cerca de 59% do total de casos confirmados são mulheres. 41% são homens. A diferença é menor quanto aos óbitos. 51% dos óbitos corresponde a mulheres e 49% a homens.

Os casos confirmados:

237 meninos e 236 meninas com menos de 10 anos;

394 rapazes e 455 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.474 homens e 1.860 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.700 homens e 2.289 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.839 homens e 2.810 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.835 homens e 2.838 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.448 homens e 1.694 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.105 homens e 1.253 mulheres entre os 70 e os 79;

1.349 homens e 2.863 mulheres casos com mais de 80 anos.

11.381 casos do sexo masculino e 16.298 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

5 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

27 homens e 9 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

64 homens e 35 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

134 homens e 94 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

326 homens e 443 mulheres com mais de 80 anos.

557 do sexo masculino e 587 do sexo feminino