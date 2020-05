Este perfil é de uma influencer digital do Brasil, @camilamonteiro sigo-a já a algum tempo,gosto da simpatia dela e de como ela enfrenta a vida e a sociedade tantas vezes hipocrita,sofre na pele o preconceito constante,as fotos falam por si,tirem as vossas conclusões !!!! Não quero me vitimar nem tão pouco comparar,mas eu já sofri algo parecido tantas vezes,já fui chamada de gorda,feia , encostada,horrorosa,desocupada etc etc , ( e ainda sou 😋por desconhecidos miseráveis claro,por isso nunca me atingiu,já feriu mas com tempo passou ao lado e ignoro 🙃)e depois o mundo reclama de tudo, culpam Deus pelas desgraças e tristezas da actualidade,o ser humano está a destruir a humanidade e os valores,o pior vírus é o ser humano acreditem,destilam ódio gratuito na redes sociais,fazem agressões escritas sem respeito pelo próximo,a culpa do mundo estar virado do avesso é do ser humano mesmo... Agora pensem,e se couber a carapuça a alguém,não comente aqui,eu faço questão de deletar gente amargurada e podre da minha página e da minha vida.E cheguei à conclusão que minha sanidade é tão valiosa para perder tempo com ignorância escondida atrás de um teclado .🥰😍 Feliz semana pessoal... Hoje, acordei com uma inspiração!!! Se vocês soubessem o quanto eu estou empenhada nos meus novos projectos, com certeza queriam ser meus melhores amigos🤪só para vos dar conselhos de como confiar e gostar de vocês mesmos😍🥰... #confiança #agradecida #mulheresempreendedoras #mulherdevalor #eu #influencer #gosto #working #planos #lifestyle #coaching #Deustásempre #brasil #Gramado

