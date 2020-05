Marcelo e Costa batem recordes de popularidade

Depois de ter registado uma subida de popularidade muito significativa no Barómetro da Eurosondagem-Associação Mutualista Montepio no mês passado, António Costa volta a reforçar o seu saldo de popularidade junto do eleitorado, que avalia de forma muito positiva o papel que o primeiro-ministro tem desempenhado na gestão da resposta à pandemia da covid-19. Segundo o Barómetro da Eurosondagem-Associa- ção Mutualista Montepio para o SOL, o primeiro-ministro e líder do PS tem agora um inédito saldo positivo de 41 pontos percentuais.

Confirmando que os eleitores depositam maior confiança nos seus líderes políticos em alturas de resposta a crises ou catástrofes como a covid-19, também o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vê aumentar o seu já folgado saldo positivo. No balanço final, 2 em cada 3 portugueses aplaudem a atuação do Presidente da República.

Um dado significativo e invulgar no contexto europeu é que o partido no Governo e o maior partido da Oposição registam ambos subidas nas intenções de voto dos portugueses e têm, juntos, mais de dois terços do total do eleitorado (67,1%).

O Barómetro aprova de forma esmagadora tanto o estado de emergência como as medidas adotadas pelas autoridades de saúde e considera que o estado de calamidade e as opções de calendário e regresso progressivo à normalidade são totalmente adequados às necessidades do país.

Por outro lado, o eleitorado também não tem dúvidas de que, nos tempos mais próximos, a pandemia vai ter um forte e negativo impacto na economia e no emprego.

Como votaria se as eleições legislativas fossem hoje?

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal SOL, o Porto Canal, Açoreano Oriental, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu, Região de Cister e Oeiras Actual (C.M.Oeiras), com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, de 4 a 7 de Maio a de 2020. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que conserve ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1138 tentativas de entrevistas e, destas, 133 (12,0%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. .Foram validadas 1005 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 3,09%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.. Lisboa, 8 de maio de 2020 O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa