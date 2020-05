Confirmados mais de 3.800 novos casos do novo coronavírus no Reino Unido

O número de óbitos por covid-19 subiu para 32.06 no Reino Unido, depois de terem sido confirmadas 210 vítimas mortais nas últimas 24 horas, o número diário mais baixo desde o dia 29 de março, anunciou o Ministério da Saúde. Foram ainda confirmados 3.877 novos casos positivos, em 100.490 novos testes. No total, 223.060 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus no país.

A primeira fase do final do confinamento no país deverá ter início esta quarta-feira. O plano do Governo espera que vários trabalhadores regressem ao trabalho como pessoas que trabalham em setores como a manufatura, construção, logística e distribuição. As pessoas poderão ainda começar a praticar exercício ao ar livre nesta nova fase, sempre que quiserem, no entanto essas atividades continuem restritas a uma vez diária na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.

As autoridades de saúde recomendaram ainda, pela primeira vez, aos cidadãos para cobrirem o rosto em espaços fechados, onde não é possível assegurar o distanciamento social.