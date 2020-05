PS questiona Governo sobre segurança nos comboios das linhas de Sintra e Cascais

Os socialistas enviaram uma pergunta ao ministro Pedro Nuno Santos sobre que medidas estão a ser tomadas para cumprir as regras das autoridades de saúde nas linhas de Sintra, Cascais e Azambuja.

Os deputados do PS alertam para “os problemas crónicos” nos comboios das linhas de Azambuja, Cascais e Sintra e dão vários exemplos: “comboios lotados nas horas de ponta, supressão frequente de comboios previstos nos horários em vigor, falta de condições de abrigo em muitas paragens, deficientes condições de higiene e salubridade em muitas estações, material circulante obsoleto” e “falta de recursos humanos para apoio de passageiros”.

Perante este cenário, os socialistas alertam que “durante o mês de maio” deverá existir um aumento “substancial” de utilizadores e é “absolutamente necessário que tanto passageiros como os trabalhadores destes transportes possam utilizá-los cumprindo as orientações emanadas pelas autoridades de saúde e em segurança de modo a não fazer do transporte público um veículo de transmissão de covid-19”.

O PS coloca quatro questões ao ministro das Infraestruturas e da Habitação e pretender apurar se os comboios estão preparados para acolher mais utentes em condições de segurança.

Os deputados socialistas questionam ainda o ministro Pedro Nuno Santos sobre “como vai o operador de transportes comunicar atempadamente com os utilizadores do comboio sobre as medidas que vai implementar para garantir a segurança de passageiros e trabalhadores” e se “já foi realizado o reforço de mais três comboios para a linha de Sintra que foram anunciados em fevereiro e previsto para o final de abril”.