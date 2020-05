Capturados outros 11 alegados "terroristas" na Venezuela

"Temos estado meticulosamente à procura de todos os envolvidos e vamos capturá-los a todos", afiançou Maduro no sábado.

Outros 11 alegados “terroristas” foram capturados no domingo, ligados à invasão marítima da Venezuela, disseram as autoridades, elevando o total dos detidos para mais de 40.

As detenções seguem-se depois de outros três alegados “mercenários” terem sido presos no sábado, de acordo com o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, endereçando o país pela televisão - adiantando estar a fazer tudo para encontrar os participantes da tentativa de invasão.

