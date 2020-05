De 70 óbitos para 263: França volta a sofrer aumento no número de vítimas mortais

Nas últimas 24 horas, foram registados 263 óbitos relacionados com o novo coronavírus. Comparativamente aos dados de domingo, verifica-se um aumento de quase 200 vítimas mortais no espaço de 24 horas - foram registados 70 óbitos ontem. Já morreram 26. 643 pessoas infetadas com covid-19 em França, segundo as autoridades de saúde françesas.

Foram também diagnosticados 456 novos casos, aumentando assim o número de infetados para 139.519. Por outro lado, já 56.724 pessoas recuperaram da doença.

523 pessoas foram internadas nos hospitais franceses, nas últimas 24 horas. No total, há 22.284 pacientes hospitalizados, dos quais 2.712 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.