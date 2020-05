Efemérides de 12 de Maio

1386 Foi assinado há 634 anos o Tratado de Windsor entre Portugal e Inglaterra, considerando-se esta Aliança luso-britânica (que passou pelo casamento de D. João I com D. Filipe de Lencastre) o mais antigo acordo político do mundo ainda em vigência

1925 Foi ratificada há 95 anos, já depois da morte de Lénine (1870-1924), a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1937 A coroação de Jorge VI (1895-1952), de Inglaterra, que sucedeu ao irmão Eduardo VIII (1894-1972, suspeito de simpatias nazis e que preferiu casar-se com a socialite divorciada a americana Wallis Simpson) há 83 anos, com o desfile em Londres transmitido pela televisão, foi o motivo da primeira transmissão televisiva feita fora de estúdios.

1977 Portugal (Governo de Mário Soares) e Israel (Yitzhak Rabin) estabeleceram relações diplomáticas há 40 anos.

1982 Tentativa frustrada de ataque a João Paulo II (1920-2005, entronizado em 1978), há 38 anos, na sua 1ª visita a Portugal, nas cerimónias de Fátima, pelo espanhol Juan Fernandez Krohn, na altura em que o então Papa depositou no Santuário as duas balas contra si desferidas pelo assassino turco de extrema-direita, Ali Agca, no atentado de 1981, no Vaticano.

1987 O antigo território português de Goa passou há 33 anos a 25º Estado da Índia.

1993 Fechou há 27 anos (Governo de Cavaco Silva) o Regimento de Artilharia de Lisboa (o Ralis, de Diniz de Almeida mais as suas chaimites a passearem pela cidade), um dos quartéis históricos no pós-25 de abril.

2012 “Indignados” saíram às ruas há 8 anos em mais de 250 cidades em todo o mundo, incluindo 7 cidades portuguesas, em protesto contra a crise e as medidas de austeridade.

2016 O tecto do Museu Europeu da pequena cidade luxemburguesa de Schengen, lugarsimbólico da integração da UE, desabou repentinamente há 4 anos.