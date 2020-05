O que Jennifer Lopez não gosta mesmo de comer? Chefe da cantora revela

O chefe de cozinha Kelvin Fernandez, que trabalha há vários anos para Jennifer Lopez, revelou algumas curiosidades sobre a alimentação da cantora, nomeadamente os alimentos que não agradam à artista.

Em declarações à revista Us Weekly, Kelvin Fernandez confessou que há um alimento que é proibido na dieta de Jennifer Lopez: o salmão. "Sei que a Jennifer não gosta de salmão, por isso, se estiver a fazer salmão para as outras pessoas, tenho que lhe preparar um robalo, alabote ou bacalhau. A Jennifer não gosta nem do sabor nem da textura do salmão", contou.

Mas há outros alimentos que a cantora dispensa, como é o caso de fruta. De acordo com o chefe, a cantora “não é grande fã de fruta”. Contudo, as frutas e os vegetais nunca faltam em casa, por causa dos filhos da cantora. “Há sempre verduras como espinafres, pepino e aipo para fazer sumo verde. Eles adoram começar o dia com um sumo verde”, revelou.