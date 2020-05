Antiga professora recorda pai de Valentina: “Que se passou com a tua vida Sandro Bernardo?"

Foi através das redes sociais que uma antiga professora de Sandro Bernardo, suspeito da morte da filha Valentina, a menina de nove anos encontrada morta no passado domingo num eucaliptal em Peniche, se mostrou surpreendida com o crime, lembrando o ex-aluno e questionando as suas motivações.

“Ano letivo 2001/2002. Escola dos 1º,2. e 3º ciclos de Peniche. Era docente de Ciências Físico-Químicas (nome da altura) (…) Hoje recordei todos os meus meninos e meninas da altura, não vou referir os nomes mas alguns eram muito ‘marotos’, outros muito sossegadinhos. Depois havia o nº 15, o Sandro Bernardo, aluno pelo qual sempre nutri uma simpatia muito grande por ser para mim tão educado e respeitador”, começou por escrever na publicação, onde partilhou uma fotografia antiga do suspeito.

“Extremamente carente e talvez algo ‘frustrado’ por ser o mais velho da turma, na altura já contava com algumas retenções. Vítima de uma história como tantas outras e sem nada poder fazer contra uma sociedade que era já tão cruel para ele. Ofereci-lhe pelo Natal um livro que ele leu e que me disse ter gostado muito das tolices do Pai Natal nas suas férias no Hawai (temática abordada no livro). Representámos em Formação Cívica tantas vezes o ‘Teatrinho do 7ºA’ com pequenas dramatizações de situações envolvendo agressividade e desentendimentos entre os alunos da turma. Projetámos e concretizámos maquetes de estádios de futebol para o Europeu de Futebol de 2004”, recordou.

A docente confessa a tristeza que sente ao ter ouvido o nome de Sandro Bernardo nas notícias, sobretudo depois de ir ao “baú das recordações”.

“Que se passou com a tua vida Sandro Bernardo??? Tu não és um criminoso e disso eu tenho a certeza! Existe um coração sensível e carente aí dentro! Então porquê? Ninguém sabe, nem tu se calhar... ‘Não o devias ter feito’, sabes disso! (…) Hoje quando ouvi o teu nome nas notícias estremeci, duvidei e quando fui ao ‘baú das recordações’ fiquei TÃO TRISTE, Sandro”, acrescentou.

Recorde-se que o pai e a madrasta de Valentina, cujo corpo foi escondido numa zona de mato na Serra d’El-Rei, a cerca de seis quilómetros da casa dos dois suspeitos, estão fortemente indiciados de homicídio qualificado - pena de prisão que pode ir até aos 25 anos - e de profanação de cadáver, punível até dois anos de prisão.

A autópsia feita ao corpo da menina revelou que a causa da morte da menor foram agressões violentas, contrariando a tese acidental de Sandro Bernardo.