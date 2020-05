Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira lideram lista dos portugueses com mais notoriedade

Cristina Ferreira e Cristiano Ronaldo são os portugueses com mais notoriedade, sendo as figuras públicas mais reconhecidas pela população de forma espontânea. A conclusão é da Marktest, na edição de 2020 do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers.

O futebolista ocupa o primeiro lugar da lista, seguindo-se a apresentadora em segundo lugar. Cristiano Ronaldo foi a figura mais citada espontaneamente pelos inquiridos – sem sugestão de respostas possíveis - , com 51% do total de referências.

Já a estrela da SIC arrecadou 44,5% das referências espontâneas e é a única mulher a fazer parte do pódio, que se completa com Manuel Luís Goucha, em terceiro lugar, com 19,1% de referências.

O quarto e quinto lugar pertencem a Ruy de Carvalho e Herman José, com 10% e 9.6% respetivamente.

O top10 fica completo com nomes como Rita Pereira, Ricardo Araújo Pereira, Pinto da Costa, Mariza e Catarina Furtado.