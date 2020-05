Recorde diário: Já há mais de três mil doentes recuperados

O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou, esta terça-feira, que 1.163 pessoas já morreram de covid-19, desde o início do surto no país.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 19 óbitos e 234 novos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 27.913. Ambos os dados indicam um crescimento nos óbitos e nos contágios, no balanço anterior tinham sido registadas nove mortes e 98 novas infeções.

Por outro lado, o número de doentes recuperados passou para 3.013, registando assim um aumento de 464, o maior desde o início do surto.

Internadas estão agora 709 pessoas, menos 96 do que ontem, e 113 doentes estão em em unidades de cuidados intensivos.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.719 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 27.054 contactos.

Atualmente, há seis concelhos com mais de mil casos de contágio, Lisboa continua a ser o que tem maior número de infetados com 1.791 diagnósticos positivos, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.458, o Porto com 1.304, Matosinhos com 1.216, Braga com 1.153 e Gondomar com 1.050.

Os dados da DGS revelam ainda que há quase uma diferença de cinco mil na incidência do vírus entre homens, 11.497 dos infetados são do sexo masculino, e mulheres, 16.416 são do sexo feminino.

Veja o perfil dos casos confirmados

242 meninos e 236 meninas com menos de 10 anos;

401 rapazes e 463 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.489 homens e 1.883 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.717 homens e 2.310 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.865 homens e 2.828 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.857 homens e 2.853 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.455 homens e 1.704 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.107 homens e 1.258 mulheres entre os 70 e os 79;

1.364 homens e 2.881 mulheres casos com mais de 80 anos.

11.497 casos do sexo masculino e 16.416 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

6 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

28 homens e 10 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

66 homens e 35 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

136 homens e 95 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

332 homens e 448 mulheres com mais de 80 anos.

569 do sexo masculino e 594 do sexo feminino