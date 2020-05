Isabel dos Santos associa arresto a passaporte falsificado

Empresária angolana acusa as autoridades de usarem passaporte falso com assinatura de Bruce Lee.

A empresária Isabel dos Santos acusou Angola e Portugal de terem usado como prova no arresto de bens um passaporte falsificado, com assinatura do mestre do kung-fu e ator de cinema já falecido Bruce Lee. De acordo com a empresária, o Estado angolano terá usado como prova para fazer o arresto preventivo de bens “um passaporte grosseiramente falsificado, com uma fotografia tirada da internet, data de nascimento incorreta e uso de palavras em inglês, entre outros sinais de falsificação”, revelou num comunicado a que a Lusa teve acesso.

O passaporte em causa terá sido usado como prova em tribunal pela Procuradoria-Geral da República de Angola para demonstrar que Isabel dos Santos pretendia ilegalmente exportar capitais para o Japão, alega a filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos. Uma situação que, no entender da mesma, trata-se de uma “bizarra” troca de emails sobre um suposto negócio do Japão, onde um golpista que se fazia passar por um empresário do Médio Oriente atuando em seu nome teria usado um passaporte falso para engendrar um negócio fraudulento.

No mesmo comunicado em que apresenta o que diz ser um “enredo rocambolesco”, Isabel dos Santos afirma que a Embaixada de Angola no Japão contactou o SINSE (serviços secretos angolanos) para autenticar o falso passaporte, competência que é do Serviço de Migração e Fronteiras, e que a procuradoria angolana usou esta “grosseira falsificação” para sustentar o pedido de arresto de dezembro de 2019.

Recorde-se que o Tribunal de Luanda decretou em 30 de dezembro do ano passado o arresto preventivo de contas bancárias e participações sociais de Isabel dos Santos, de Sindika Dokolo, seu marido, e de Mário Filipe Moreira Leite da Silva, ex-presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola (BFA) e gestor da empresária.