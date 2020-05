Cinco surfistas morrem numa praia holandesa

Esta segunda-feira, um grupo de seis amigos surfistas foi até à praia da Haia, na Holanda, mas acabou surpreendido pela forte ondulação marítima.

As condições desfavoráveis à prática da modalidade terminou da pior forma, com o grupo a ser arrastado pelas ondas.

A equipa de serviços de resgate no mar do país, chamada por testemunhas no local, conseguiu resgatar um surfista com vida, que foi imediatamente encaminhado para o hospital.

Ainda durante o dia de ontem, foram resgatados mais dois indivíduos, que morreram logo após terem sido retirados do mar, com as tentativas de reanimação a revelarem-se infrutíferas.

Já esta manhã, as buscas terminaram após terem sido encontrados os restantes três surfistas, já sem vida, no Mar do Norte, informou Edwin Granneman, da guarda costeira de Scheveningen.