Hospital Santa Maria vai começar a realizar testes rápidos de despiste à covid-19

O Hospital de Santa Maria anunciou, esta terça-feira, que vai começar a realizar testes rápido de diagnóstico à covid-19, cujo resultado será conhecido em cerca de uma hora. Estes testes rápidos irão utilizar o método RP-PC, que analisa a presença do novo coronavírus em secreção respiratória.

Estes testes serão destinados a grávidas em trabalhos de parto, para intervenções cirúrgica, endoscopias digestivas, broncospia emergentes e em situações de "intervenção emergente" de cardiologia e neurorradiologia, de acordo com uma nota do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) enviada à Lusa.

O objetivo do CHULN é garantir não só a segurança dos doentes como também dos profissionais de saúde, que realizam cirurgias e trabalham em salas de parto. De acordo com uma fonte do centro hospitalar, entre os mais de 16.000 testes realizados no Santa Maria, 1.200 foram a profissionais de saúde. Cerca de 7% obtiveram resultado positivo.