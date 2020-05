Cristiano Ronaldo distinguido como o português mais importante da Premier League

Cristiano Ronaldo já não está na Premier League há mais de dez anos, mas ainda assim os britânicos mantêm o carinho ao internacional português bem presente.

O portal da Premier League criou uma votação para eleger o melhor jogador português na história da Liga Inglesa e o resultado não deixa margem para dúvidas, com o atual craque da Juventus a arrecadar mais de 80% dos votos (82%). Seguiu-se Bernardo Silva (Manchester City), com 7%, Ricardo Carvalho, ex-jogador do Chelsea (6%), Nani, que integrou o Manchester United (3%) e Deco, que passou pelo Chelsea (2%).

Ronaldo esteve em Old Trafford entre 2003 e 2009 - ao serviço dos reds, sagrou-se três vezes campeão de Inglaterra, conquistou uma Liga dos Campeões, três Supertaças, duas Taças da Liga e uma Taça inglesas.