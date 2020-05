O Reino Unido registou mais 627 mortes associadas ao coronavírus e 3.403 novos casos nas últimas 24 horas.

No total já morreram, vítimas de covid-19, 32.692 pessoas, das 226.463 infetadas no Reino Unido, que é assim o quarto país com mais casos confirmados e o segundo com maior número de óbitos relacionados com a pandemia.