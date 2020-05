Pessoas que recuperam da covid-19 em casa não estão a ser contabilizadas pela DGS

Esta terça-feira, dia 12, foi o dia em que houve maior registo de casos recuperados no país: 464, fazendo subir o total para 3.013, no entanto, a média da taxa de recuperação em Portugal é muito mais baixa do que a de outros países da União Europeia.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou, esta terça-feira, que as autoridades da saúde não estão a contabilizar o número de pessoas que recuperam da covid-19 em casa no boletim epidemiológico partilhado com a população, o que pode justificar a grande diferença entre a média de recuperados de outros países da União Europeia, como Espanha, que conta com 66,9% de taxa de recuperados e Itália, com 48,5%, com Portugal, que conta com uma taxa oficial de recuperação de 10,8%.

“Uma grande maioria das pessoas, mais de 80%, permaneceram em ambulatório no seu domicílio”, referiu a diretora-geral de Saúde, esta terça-feira. “Neste momento, [o Ministério da Saúde está] a desenvolver metodologias para que os médicos de medicina geral e familiar, que acompanharam ao longo de semanas pacientes em ambulatório nas suas residências, registem [as altas] numa plataforma credível”, adiantou Graça Freitas.