Houve ainda mais 1.402 casos confirmados no último dia

Itália registou mais 172 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a agência de Proteção Civil italiana.

O número total de mortes é agora de 30.911, uma taxa de variação de 0,6% em relação a ontem (30.739).

Já no que respeita aos casos confirmados, no último dia houve mais 1.402, pelo que desde o início da pandemia no país, em fevereiro, são contabilizadas 221.216 pessoas que obtiveram resultado positivo ao novo coronavírus.