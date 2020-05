Missa em homenagem a Valentina transmitida online esta terça-feira

A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia decidiu homenagear a menina e transmitir uma missa na internet no dia do seu funeral.

A morte da pequena Valentina chocou o país e tem sido um dos assuntos mais abordados na comunicação social e nas redes sociais.

Numa altura em que a população católica não se pode reunir para rezar pela menina, a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia decidiu homenagear a menina e transmitir uma missa na internet no dia do seu funeral.

"Vamos unir as nossas vozes e rezar pela alma da pequena VALENTINA. Hoje, às 19h, a missa na nossa Igreja Matriz de São Leonardo de Atouguia da Baleia será rezada pela sua alma e será transmitida em directo no Facebook da Paróquia", anunciou Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, no seu Facebook.

Caso deseje assisitir poderá fazê-lo através do seguinte link: www.facebook.com/paroquiadesaoleonardo/