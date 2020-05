Em Los Angeles, reclusos tentam ficar infetados com a covid-19 para saírem da prisão (com vídeo)

Esta segunda-feira, o chefe oficial da polícia de Los Angeles, Alex Villanueva, revelou que, no passado mês de abril, no estabelecimento prisional Pitchess Detention Center, vários reclusos partilharam máscaras, objetos e copos, com o único objetivo de se infetarem uns aos outros com o novo coronavírus e, consequentemente, serem libertados.

Uma semana depois da gravação do vídeo em que é possível observar os reclusos a partilharem equipamentos de proteção individual e não só, vinte e um prisioneiros (do total de 50) testaram positivo para a covid-19.

Villanueva disse tratar-se de um caso problemático e que o objetivo dos reclusos não foi bem sucedido, uma vez que não foram libertados.