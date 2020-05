Número de óbitos e casos volta a subir em França

Nas últimas 24 horas, morreram 348 pessoas infetadas com o novo coronavírus, em França, de acordo com as autoridades de saúde, mais 85 do que os óbitos registados na segunda-feira. No total, já 26.991 morreram infetadas com covid-19 no país. Este é o maior registo de óbitos diários, desde o dia 29 de abril, em que morreram 427 pessoas relacionadas com o novo coronavírus.

Foram ainda confirmados mais 708 novos casos de covid-19, mais 252 do que os de ontem. No total, já foram contagiadas 140.227 pessoas em França. Existem ainda 21.595 pessoas hospitalizadas, das quais 2.542 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

França iniciou o levantamento de algumas restrições e a retoma de várias atividades esta segunda-feira.