Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados satisfeita com retoma de visitas a lares de idosos

A APRe!, Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados mostrou-se satisfeita com a decisão da Direção-geral da Saúde sobre o regresso das visitas aos lares, no próximo dia 18 de maio, visto o isolamento da população idosa ter sido uma "grande preocupação" por parte da associação nos últimos tempos, de acordo com um comunicado enviado às redações.

Estas visitas vão ser sujeitas a agendamento prévio e serão limitadas ao máximo de uma visita por semana e por utente. Na visão da APRe! o fim do isolamento das pessoas mais idosas é "absolutamente essencial" para "a manutenção do seu equilíbrio emocional e à recuperação da tranquilidade". No entanto, não deixam de mostrar preocupação com a propagação da doença pelos idosos, que são uma parte da população de risco, e pedem que as instituições cumpram as medidas emitidas pela DGS.