Hospitais com mais folga mas região de Lisboa regista mais novos casos

O número de doentes internados com covid-19 era esta segunda-feira quase metade do pico registado em abril.

Com o país a viver a segunda semana de desconfinamento, e ainda sem um balanço oficial do impacto da reabertura parcial do comércio a 4 de maio, o número de doentes com covid-19 internados nos hospitais diminuiu nos últimos dias e era esta segunda-feira praticamente metade do que se verificou na semana de maior pressão no Serviço Nacional de Saúde em abril. Segundo o boletim divulgado ontem pela Direção Geral da Saúde, estavam internados nos hospitais portugueses 709 doentes com covid-19, 113 dos quais em cuidados intensivos. No dia 16 abril chegaram a estar internados 1300 doentes em simultâneo.

A folga é agora maior, mas os hospitais estão também a recuperar a atividade e, pelos dados disponíveis no Portal do SNS, verifica-se já também um ligeiro aumento nas idas às urgências. E ainda não é certo se o desconfinamento está a traduzir-se ou não numa maior ritmo de contágios: a nível nacional, registou-se ontem um aumento de 0,8% nos novos casos, com 235 novos diagnósticos. Tal como tem vindo a acontecer nas últimas semanas, na região de Lisboa e Vale do Tejo tem estado a verificar-se um aumento de novos casos superior ao do resto do país, mas na última semana também foram feitos mais rastreios, nomeadamente em lares e também junto de pessoal de creches e em meio prisional. A DGS ainda não fez um balanço destas iniciativas.

Dos 235 novos casos confirmados esta segunda-feira, 178 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se verificou um aumento de casos na casa dos 2% face às 24 horas anteriores. O número de mortes subiu para 1144 e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é agora de 15,3%. O número de doentes recuperados registou o maior aumento de sempre (são agora 3013), mas a DGS explicou ontem pela primeira vez que os dados nos boletins refletem sobretudo as altas hospitalares e que só agora estão a ser compilados dados dos médicos de família, que seguem a grande maioria dos doentes com covid-19 no domicílio.

Balanço na sexta-feira Além da evolução dos novos casos, os internamentos são um dos indicadores que estão a ser vigiados pelos epidemiologistas e a avaliação da capacidade do SNS deverá ser um dos temas da reunião técnica agendada para esta sexta-feira, de onde sairá um balanço da primeira etapa de desconfinamento que arrancou a 4 de maio.

Na última reunião, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes apresentou um modelo que permite perceber a cada semana de desconfinamento se parece estar a verificar-se uma nova onda de casos e se o número de novas hospitalizações poderá vir a representar uma curva semelhante à que o país viveu nos últimos dois meses ou se existe risco de se vir a exceder a pressão verificada nos serviços em abril, o que acreditam que representaria maiores dificuldades de resposta, também porque ainda existem doentes internados nesta altura e haveria assim um efeito cumulativo de casos. O alerta foi que, a partir de 4000 internamentos, o número de doentes que passaram e estão ainda nos hospitais, o sistema tem maior dificuldade de resposta e o número de óbitos tenderia a ser maior.

O epidemiologista explicou no início do mês ao SOL que foram feitas diferentes modelações para uma eventual segunda onda em termos de necessidade de internamento que permitirão dar sinais de alerta precoces sobre se é previsível que se exceda a necessidade de 4000 internamentos, o que poderia resultar na proposta de ajuste das atuais medidas de levantamento de restrições por forma a aplanar de novo a curva.

Ontem, questionado sobre a segunda onda, o secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales lembrou as palavras do primeiro-ministro: se for necessário, haverá recuos.

Lares poderão não retomar visitas ao mesmo tempo Já a diretora-geral da Saúde disse que a situação epidemiológica nacional é assimétrica, admitindo que isso poderá levar a que a retoma das visitas em lares, agendada para 18 de maio, não seja possível em todas as unidades. “O país é bastante assimétrico e há situações particulares onde, de acordo com a avaliação de risco da autoridade de saúde, as visitas poderão ser diferidas para outra data”, disse Graça Freitas, sem especificar em que locais as visitas poderão ficar restritas por mais tempo. Segundo o i apurou, lares com surtos ativos de covid-19 poderão vir a ter estas restrições. Ontem também ainda não eram conhecidas as orientações da DGS para as creches, que deverão reabrir na segunda-feira, não se sabe também se a diferentes velocidades em função de diferentes situações epidemiológicas.

Esta quarta-feira são também esperadas as recomendações da Comissão Europeia em relação à reabertura de fronteiras, com os planos para as férias de verão na ordem do dia. O Euroactiv avançou que está em cima da mesa a ideia de corredores entre países com perfis de risco idênticos.

Questionado sobre quais serão os moldes da vinda de emigrantes a Portugal, nomeadamente sobre se será pedido um período de quarentena a quem chega de fora, António Lacerda Sales disse que isso ainda não está definido e que será articulado com os países de proveniência dos emigrantes.