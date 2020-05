Areal de praia de São Martinho do Porto foi desinfetado com hipoclorito

A praia de São Martinho do Porto foi desinfetada pela Junta de Freguesia local com hipoclorito – um composto químico usado frequentemente como desinfetante.

A notícia foi avançada pelo jornal Gazeta das Caldas, que confirmou o sucedido com o presidente daquela Junta, Joaquim Clérigo.

De acordo com o referido jornal, foi visto um trator com um depósito a desinfetar o areal da praia. O presidente da Junta disse apenas que “ o depósito tem 400 litros” e que foram usados “três litros de hipoclorito”, recusando-se a prestar mais declarações sobre o assunto.

Em declarações ao Público, a associação ambiental ZERO mostrou-se contra a ação de desinfeção. "São produtos que têm um impacto ambiental significativo. Não há razão para as juntas de freguesia gastarem dinheiro [neste tipo de intervenções]", disse Susana Fonseca, membro da direção da Zero.

Recorde-se que, recentemente, uma situação semelhante ocorreu em m Zahara de los Atunes, em Espanha. As autoridades locais queriam tornar a praia local mais segura para as crianças, depois de serem autorizados passeios com os menores após semanas de confinamento e, por isso, decidiram utilizar tratores para pulverizar lixívia. Contudo, esqueceram-se das consequências para a vida animal e a autarquia acabou mesmo a ter de pedir desculpas pelo “erro”.