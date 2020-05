Rui Rio cancela festas do Pontal e do Chão da Lagoa e justifica com “regras do bom senso”

O PSD não vai realizar a festa do Chão da Lagoa, na Madeira, e a do Pontal, no Algarve.

O presidente do PSD, Rui Rio, cancelou as festas do Pontal e do Chão da Lagoa, em nome das regras “do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos”.

O anúncio foi feito no Twitter. No caso de Chão da Lagoa, o PSD/Madeira já tinha anunciado em abril que este ano não haveria a tradicional festa do partido naquele arquipélago.

Seguindo as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos nós, o PSD decidiu não realizar nenhuma das suas festas de Verão, designadamente a do Chão da Lagoa na Madeira e a do Pontal no Algarve. Só com disciplina e unidade conseguiremos vencer a Covid-19. — Rui Rio (@RuiRioPSD) May 13, 2020

De realçar que o secretário-geral do PSD, José Silvano, já tinha admitido ao i a intenção de suspender a festa do Pontal.