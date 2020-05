Costa ‘lança’ Marcelo para segundo mandato

O primeiro-ministro, António Costa, desafiou, esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa para um segundo mandato presidencial.

"Proponho que a data para a terceira visita seja para o ano, no primeiro ano do segundo mandato do Presidente da República", desafiou o primeiro-ministro, que acompanhava Marcelo numa visita à fábrica da Autoeuropa.

Esta é a segunda vez que Marcelo e Costa visitam as instalações da Autoeuropa juntos, já o tinham feito em 2016, o que levou ainda o primeiro-ministro a alimentar o desafio de um segundo mandato. "Não há duas sem três", disse referindo-se à tal futura visita em 2021.

Confrontado com o desafio de Costa, o Presidente reiterou o que tem vindo a dizer sobre uma eventual recandidatura. "É prematuro estar a falar sobre essa matéria. O importante agora é trabalhar em conjunto".

Por outro lado, acrescentou, entre sorrisos, "cá estarei, e cá estaremos todos, este ano e nós próximos anos a construir um Portugal melhor".

Outra curiosidade desta visita foi o facto de, momentos antes do desafio de Costa a Marcelo, ser o Presidente a elogiar a postura do primeiro-ministro sobre o Novo Banco, quando este disse no Parlamento que o só haveria empréstimo depois de conhecidos os resultados da auditoria. Para o chefe de Estado o “cheque” só devia ser passado depois de saber o que se passou.