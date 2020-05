Número de casos e óbitos volta a descer no Reino Unido

No total, já morreram 33.186 infetadas com a covid-19 no país.

Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 494 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus, no Reino Unido. Este número regista uma descida em relação aos óbitos registados esta terça-feira, onde, de acordo com as autoridades de saúde, foram registadas 627 mortes. No total, já morreram 33.186 infetadas com a covid-19 no país.

Foram registados ainda mais 3.242 casos, subindo assim o número de pessoas infetadas desde o ínicio da pandemia para 229.705. O número de casos diários também desceu comparativamente aos de terça-feira, onde foram registados 3.403 novos infetados.