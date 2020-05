Nélson Semedo de saída do Barcelona

Clube catalão não quis cobrir as exigências financeiras do jogador português

Nélson Semedo vai deixar o Barcelona, avançam esta quarta-feira os desportivos espanhóis. Durante as negociações, o clube catalão ainda terá tentado renovar com o jogador português, por mais três anos, mas as exigências financeiras impostas pelo lateral não agradaram à direção.

A Marca revela que o emblema de Camp Nou está disposto a colocar o internacional português no mercado por 40 milhões de euros - ou ainda utilizá-lo como moeda de troca.

O antigo atleta do Benfica chegou ao Barça em 2017, após o clube espanhol desembolsar 37, 5 milhões de euros pelo passe do jogador.

Com a saída dos blaugrana praticamente garantida, o lateral vê agora o seu nome ser associado à Juventus de Cristiano Ronaldo.