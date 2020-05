Associação Portuguesa de Centros Comerciais defende reabertura no próximo dia 18

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) afirma que a reabertura de mais espaços comerciais, a partir do dia 18 de maio, deveria incluir também as lojas dos centros comerciais e que estes espaços não deveriam abrir apenas no dia 1 de junho, como foi decidido pelo Governo.

De acordo com o presidente da APCC, António Sampaio de Mattos, os centros comerciais são "responsáveis por mais de 100 mil postos de trabalho em Portugal" e "podem dar um contributo fundamental para a retoma da economia, pelo que é essencial o regresso ao normal funcionamento o mais brevemente possível", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

"É importante que o Governo tenha em conta que as atividades que se mantêm impedidas de funcionar, nomeadamente as atividades do setor não alimentar e restauração para consumo de refeições no interior dos centros comerciais, são responsáveis por uma percentagem significativa das lojas dos centros comerciais e, por isso, têm um peso determinante na retoma da economia", aponta o responsável.

Sampaio de Mattos defende ainda que já existem condições para a reabertura destes espaços, através de uma supervisão "em permanência por equipas especializadas para garantir o cumprimento das normas de segurança, higienização, controlo da lotação e distanciamento social".

A APCC elaborou um guia de boas-práticas para a operação em centros comerciais, que entregou à Direção-Geral da Saúde e ao Governo, que foi colocado online, para garantir a segurança de todos os clientes e colaboradores.