Menino de 5 anos encontra arma abandonada e mata irmão de 12 anos acidentalmente

Um menino de cinco anos matou acidentalmente o seu irmão de 12 anos, depois de ter encontrado uma arma abandonada na floresta atrás da sua casa, em Griffin, Geórgia, nos EUA.

O incidente aconteceu no sábado, dia 9, ao final da tarde. De acordo com o comunicado das autoridades, o menino encontrou a arma enquanto estava a brincar com o irmão mais velho e pensou que esta era "um brinquedo". Acabou por disparar no peito do irmão, que apesar de ainda ter sido transportado para uma unidade hospitalar não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

Citado pela WGCL, afiliada da CNN, um vizinho da família, que assistiu à situação, disse que "as crianças estavam a brincar pacificamente no quintal da casa". "O pequenito encontrou uma arma. Virou-se, pensou que estava a brincar, disse 'bang bang'. A arma estava carregada e matou-o", acrescentou.

No mesmo dia, durante uma operação STOP naquela área, três homens conseguiram escapar de um veículo e fugiram para trás das casas "nas proximidades de onde ocorreu esse tiroteio", o que faz as autoridades acreditarem que a arma foi abandonada pelos mesmos. "Não vamos deixar nenhuma pedra por virar enquanto procuramos os responsáveis por abandonarem esta arma", afirmou o chefe da polícia Mike Yates, num comunicado das autoridades partilhado nas redes sociais.