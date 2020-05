Número de óbitos e casos diários volta a diminuir em França

O número de óbitos em França voltou a diminuir. Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 83 vítimas mortais relacionadas com a covid-19, menos 265 do que o número partilhado na terça-feira, onde foi registado o maior número de óbitos diários desde o dia 29 de abril. No total, já morreram 27.074 pessoas.

Foram ainda confirmados mais 507 novos casos do novo coronavírus no país, o que também representa uma descida comparativamente aos dados de ontem - 708 novos casos. No total, 140.734 já foram infetadas pela covid-19.

Neste momento, há 21.071 pessoas hospitalizadas, menos 524 do que ontem, dos quais 2.428 se encontram nos cuidados intensivos. 58.673 pessoas venceram a doença até à data.