Internacional

13 de maio 2020

Chanceler alemã diz ter provas de tentativas “ultrajantes” de espionagem russa

“Posso honestamente dizer que me dói. Todos os dias tento construir uma melhor relação com a Rússia e, por outro lado, existem tantas provas concretas de que as forças russas o estão a fazer”, alegou a chefe do Governo alemão no Parlamento.