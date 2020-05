Luís Filipe Vieira: "Vamos trabalhar para chegar um dia ao penta"

Luís Filipe Vieira esteve esta quarta-feira no centro de treinos do Benfica, no Seixal, onde recordou, juntamente com Luisão, Jonas e Eduardo Salvio, o percurso que culminou na conquista do inédito tetracampeonato, no ano de 2017.

"Passados 39 anos é que conseguimos ganhar um tricampeonato. O tetra foi inédito. Não chegámos ao penta infelizmente mas vamos trabalhar para chegar um dia ao penta, com certeza", disse o presidente do clube da Luz.

Durante a conversa, transmitida pela BTV, o líder das águias prometeu ainda que os encarnados vão “entrar a todo o gás” para tentar conquistar o título nacional de futebol desta época.

“Trabalhamos arduamente para voltar a ser campeões e para voltarmos a ser felizes”, acrescentou.

O campeonato português regressa a 4 de junho, anunciou ontem a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Num momento em que faltam disputar 10 jornadas, o FC Porto lidera a prova com mais um ponto do que o Benfica.