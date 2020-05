Fronteira com Espanha irá manter-se encerrada até 15 de junho

As fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha vão continuar encerradas até às 00h00 do 15 de junho, de modo a conter a propagação da covid-19, de acordo com uma resolução do Conselho de Ministros, publicada em Diário da República, esta quarta-feira. A resolução publicada em Diário da República prorroga, "a título excecional e temporário, a reposição do controlo de pessoas nas fronteiras com Espanha até às 00h00 horas do dia 15 de junho de 2020", pode ler-se na resolução.

"Atendendo à avaliação da situação epidemiológica em Portugal e na União Europeia e às medidas propostas pela Comissão Europeia, importa garantir a segurança interna através de medidas adequadas que contenham as possíveis linhas de contágio, entre as quais, a manutenção da reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, com algumas exceções”, continua.

Recorde-se que as fronteiras entre os dois países estão a ser controladas desde as 23h00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada. O controlo iria terminar esta quinta-feira, mas depois de o Governo espanhol e português terem debatido a situação decidiram mantê-lo. Esta medida irá ser revista de 10 em 10 dias.

Continuam então proibidas as deslocações de turistas e é apenas permitido a circulação de transportes de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços, trabalhadores sazonais, veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.

Também os voos comerciais para Espanha mantêm-se suspensos.