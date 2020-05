"A Meghan era uma mulher entre as meninas. Estávamos todos apaixonados por ela"

O ator Nema Vand, amigo de Meghan Markle, falou sobre a longa amizade que partilha com a duquesa de Sussex e recordou os tempos de escola, tecendo rasgados elogios à mulher do príncipe Harry.

"Cresci com ela. Éramos amigos há muito tempo. Ela era um ano mais velha que eu", começou por dizer a estrela da série Shahs of Sunset, no podcast Reality Life with Kate Casey.

"A Meghan era incrível, uma mulher entre as meninas. Estávamos todos apaixonados por ela. Era doce e muito simpática", acrecentou.

O ator destacou ainda a admiração que sentia por Meghan e recordou como esta fazia sucesso entre os rapazes.

"Nós admirávamo-la. Ela era uma boa amiga (…) Uma vez, estávamos numa festa e ela sentou-se no meu colo. Ficámos cara a cara. Para um miúdo de 16 anos, este foi um momento especial. Ela disse-me em farsi: 'És tão bonito'. Perguntei-lhe como é que conhecia a língua persa e ela respondeu: 'Aprendi isto para ti'. E foi-se embora", lembrou.