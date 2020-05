Rapper gera polémica após dizer que contratou mulher para ter relações sexuais com os filhos menores

O rapper Boosie Badazz está envolvido em polémica, depois de ter feito afirmações controversas durante um direto transmitido nas redes sociais. O norte-americano contou que tinha contratado uma mulher “adulta” para ter relações sexuais com os seus filhos e sobrinhos quando estes tinham 12/13 anos.

"Estou a treinar bem os meus meninos. Perguntem a qualquer um dos meus sobrinhos, perguntem ao meu filho. Sim, quando eles tinham 12/13 anos fizeram sexo oral. É assim que deve ser", disse, acrescentando que tinha contratado uma “mulher adulta”.

As declarações rapidamente se tornaram virais e geraram notícia na imprensa internacional. Nas redes sociais o rapper foi arrasado, com os utilizadores a acusá-lo de abuso infantil.

Contudo, esta não é a primeira vez que Boosie Badazz, pai de oito filhos, faz declarações polémicas. Em 2017, o rapper já tinha dado que falar depois de publicar uma mensagem de aniversario para um dos filhos, que na altura completava 14 anos. "Comprei uma mochila para ti e uma pu**”, escreveu na legenda da imagem.

Mas estas são apenas algumas das muitas declarações e situações controversas em que se envolveu.

Em 2014, já tinha estado preso por tráfico de droga.

#Boosie admits to having grown woman perform sexual acts on sons and nephews 👀 pic.twitter.com/1Crj6H38DD