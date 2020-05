Jogador do Tottenham ferido durante assalto violento à sua casa

Dele Alli viveu momentos de terror durante a madrugada desta quarta-feira.

A cumprir a quarentena em sua casa, no Norte de Londres, em Inglaterra, o médio do Tottenham viu a sua residência ser invadida por dois assaltantes.

Inconformado com a situação, Alli confrontou os indivíduos, acabando por ser agredido no rosto, além de ter também sido ameaçado com uma faca.

O médio de 24 anos ficou com ferimentos ligeiros e a dupla de assaltantes conseguiu abandonar o local levando jóias e relógios.

O internacional inglês estava acompanhado pelo irmão, respetivas namoradas e mais um amigo.

Alli já reagiu ao episódio nas redes sociais e confessa ter vivido uma "experiência horrível".

"Obrigado por todas as mensagens. Foi uma experiência horrível, mas agora estamos todos bem. Obrigado pelo apoio", pode ainda ler-se na mensagem.

As imagens captadas pelo sistema de videovigilância da casa do médio já foram entregues às autoridades, que abriram uma investigação.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.