Internacional

14 de maio 2020

Lançada nova aplicação de rastreio de contágios por covid-19 na Índia

A Índia, que impôs a maior quarentena do mundo no último mês de março para combater o contágio do coronavírus, já tinha lançado no mês passado a aplicação Ponte de Saúde, baseada no rastreio por GPS e Bluetooth, que alertava os utilizadores que podem ter estado em contato com alguém que testou positivo com covid-19.