Detido homem que exigia dinheiro aos restaurantes alegando ter encontrado vidros na comida

Um homem de 39 anos, suspeito de ganhar milhares de euros à conta de um esquema de extorsão a diversos donos de restaurantes, foi, esta terça-feira, detido pela PSP de Lisboa, depois de vários meses de investigação por parte das autoridades.

De acordo com a PSP, o suspeito ia a restaurantes e no final das refeições queixava-se que a comida tinha vidros no interior. Depois confrontava aos donos e exigia-lhes dinheiro, ameaçando-os de que iria avançar com uma queixa e que poderia vir a ter elevadas despesas com a sua saúde. Numa das ocasiões, chegou mesmo a utilizar uma arma de fogo e ameaçou o dono do espaço.

O suspeito usou este esquema, pelo menos, 20 vezes e atuava nas zonas de Lisboa, Sintra e Amadora. "No total, o detido obteve lucros de vários milhares de euros com este esquema ilícito, fazendo dele a sua única fonte de rendimentos", revela a PSP em comunicado.

O detido já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, e já com condenações passadas em penas de prisão, será apresentado esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.