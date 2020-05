Dakota Johnsoon luta contra depressão desde os 15 anos. "Aprendi a encontrar a beleza desta situação"

A atriz admite ainda que continua a ter sessões de terapia para lidar com a sua mente e com as suas emoções.

Dakota Johnson confessou lutar contra a depressão desde a sua adolescência. “Luto contra a depressão desde que era jovem, desde os 15 ou 14 anos”, confessou agora a atriz de 30 anos de idade, numa entrevista à revista Marie Claire, revelando ainda que teve acompanhamento de profissionais.

No entanto, Dakota não deixa de ver o lado positivo da situação: “Dei-me conta de que se trata de algo em que não quero cair. Mas aprendi a encontrar a beleza desta situação, porque sinto mais o mundo todo. Acho que tenho muitas complexidades, mas estou constantemente focada nelas. Não faço disto um problema de mais ninguém”.

A atriz admite ainda que continua a ter sessões de terapia para lidar com a sua mente e com as suas emoções. "Sinto uma ansiedade louca sobre o nosso mundo e o nosso planeta”, confessa, admitindo que muitas vezes passa noites sem dormir devido às suas preocupações com o planeta.