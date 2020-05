Cascais vai testar gratuitamente toda a população que reside no concelho

Cascais vai ser o primeiro concelho de Portugal, e uma das primeira autarquias a nível mundial, a testar toda a sua população em relação ao novo coronavírus. A iniciativa partiu da Câmara Municipal de Cascais e a realização de testes serológicos vai começar já na próxima semana e será gratuita, avança o site oficial da autarquia.

Primeiramente, serão testados os membros do concelho que já foram infetados com covid-19, "para que se possa aferir a perenidade dos seus anticorpos e logo da potencial imunidade conferida", pode ler-se na nota. A câmara irá disponibilizar ainda equipas móveis de enfermeiros que se deslocarão às residências de grupos prioritários ou de risco, para que estes não sejam obrigados a sair de casa para realizar o teste.

A iniciativa surgiu depois de um estudo epidemiológico da Câmara Municipal de Cascais sobre a imunidade no concelho ter revelado que 0,7% das famílias de Cascais apresentam presença de anticorpos contra o SARS-CoV2, muito acima dos 0,1% indicados pela Direção Geral da Saúde.

A partir do dia 20 de maio, todos os residentes podem marcar o teste a partir da linha Cascais 800 203 186 ou em qualquer das lojas Cascais. Para poder realizar o teste, o cidadão deverá provar que reside no concelho, através de uma fatura da água, declaração das Finanças com morada fiscal ou o cartão MobiCascais. O resultado do teste é disponibilizado ao munícipe num espaço de 24 horas e será enviado por email ao residente. O objetivo da Câmara Municipal de Cascais é atingir os 5 mil testes semanais, capacidade máxima dos laboratórios nesta fase.

“Em Cascais continuamos a trabalhar nas diferentes frentes do combate ao Covid-19. Com equipas multidisciplinares e com vontade de, por um lado dar respostas de apoio pronto às populações, por outro, procurar estudar e investigar. O conhecimento é chave para encontrarmos soluções para diminuir o contágio. Tudo faremos para defender a população de Cascais e reduzir os riscos provocados por esta pandemia”, afirma o presidente da câmara, Carlos Carreiras.

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da autarquia, sublinhou ao i que a iniciativa é pioneira a nível internacional e resulta de uma colaboração com a Roche Diagnósticos e com os laboratórios Germano de Sousa e Joaquim Chaves. “Neste momento os testes já estão disponíveis a 1,5 euros e incluindo a técnica laboratorial terão um custo de 4 a 5 euros por habitante”, disse. A iniciativa representaria assim um encargo de 500/600 mil euros se todos os municipes aderirem, tendo o município recebido o apoio de mecenas como a Fundação Claude e Sofia Marion.

Antecipando que no futuro os testes poderão vir a ter custos mais reduzidos, Miguel Pinto Luz acredita que o regresso à normalidade da população no contexto da pandemia passará pelos cuidados como o uso de máscara social e distanciamento social e também por rastreios regulares que permitam detetar casos eventualmente assintomáticos e perceber o nível de imunidade da população à doença.