Número de óbitos e casos diários volta a subir em Itália

Nas últimas 24 horas, o número de óbitos em Itália relacionados com a covid-19 voltou a aumentar. Foram registadas 262 vítimas mortais no país, o maior número registado deste o dia 7 de maio. Ao todo, já morreram 31.368 pessoas em Itália, o terceiro país do mundo com mais vítimas devido ao novo coronavírus, depois dos EUA e do Reino Unido.

Foram registados ainda 992 casos novos, mais 104 do que no dia anterior. Desde o início da pandemia foram infetadas 223.096 pessoas, dos quais 76.440 continuam ativos. Já foram considerados curados 115.228 doentes.