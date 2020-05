Bombeiros resgatam dois homens em Gaia

Dois homens, praticantes de desportos náuticos, foram resgatados do mar, numa zona rochosa, em Canidelo, Gaia, pelos bombeiros ao final da tarde desta quinta-feira, avança o Jornal de Noticíais.

Os homens, com idades a rondar os 43 anos, apresentaram sinais de hipotermia quando retirados do mar mas não necessitaram de receber assistência hospitalar.

No local, estiveram os Sapadores de Gaia, com uma equipa de mergulho, e os bombeiros de Coimbrões, com ambulâncias.