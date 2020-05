PCP contrariado

Nisso, a Igreja Católica, apesar do ruído feito pelos padres mais conservadores, e por muitos activistas que parecem mais políticos do que católicos, e que seriam seguramente repudiados por um Jesus Cristo que os Evangelhos mostram tão preocupado com as questões sociais, apesar de tudo isso, os senhores bispos mostraram-se unidos e não quiseram fazer ajuntamentos indevidos por sua conta.

Aqui está um aspecto claríssimo para não aceitar a comparação entre uma certa esquerda stalinista, ligada ao PCP, e a Igreja Católica. A comparação só pode ser feita entre os comunistas-stalinistas e os católicos mais conservadores. Como por exemplo na América, entre Bolsonaro e Trump, por um lado, e Daniel Ortega, o sandinista da Nicarágua, por outrolado. Todos a remarem a favor dos mais favorecidos, e contra aqueles para quem o Covid 19 é realmente mau, e nada ganham com o fim da luta contra ele.

Pedro d'Anunciação