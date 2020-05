Efemérides de 15 de Maio de 2020

1492 D. João II (1455-95, a reinar desde 81) fundou há 528 anos o Hospital de Todos os Santos, o maior de Lisboa, também chamado hospital dos pobres, e que esteve em construção até 1504, viu os serviços passarem para S. José após a destruição no terramoto de 1755 – e parece vir a dar nome a um sucessor também muito demorado.

1756 Iniciou-se há 264 a Guerra dos 7 Anos (1756-63), sucessivos conflitos entre França e Inglaterra, que arrastaram os aliados (tendo Portugal alinhado ao lado da última)

1872 Foi constituída há 148 anos a Companhia Carril Americano do Porto, que no ano seguinte daria início à exploração de uma carreira de transporte público, com os “americanos” puxados por parelhas de cavalos sobre carris, os primeiros em Portugal.

1927 Realizou-se há 93 anos a primeira volta a Portugal em bicicleta ganha por António Augusto de Carvalho, de Carcavelos.

1969 Realizou-se há 51 anos o II Congresso Republicano de Aveiro, em plena ‘primavera marcelista’ (nos primeiros tempos do Governo de Marcello Caetano, 1968-74, até 1970).

1973 Os países árabes suspenderam há 47 anos o fluxo de petróleo para o Ocidente, em protesto pela política de Israel, provocando grande crise económica (a chamada crise do petróleo, também muito sentida em Portugal) na Europa e EUA.

1975 Amâncio Ortega (n.1936) abriu há 45 anos a primeira loja Zara, na Corunha, Galiza, Espanha.

1992 Foi inaugurado há 28 anos o Museu da Rádio, em Lisboa, na R. do Quelhas (sede da antiga e oficial Emissora Nacional, antecessora da RDP), segundo um projecto lançado nos anos 60 no privado Rádio Clube Português (hoje, Rádio Comercial).

2018 Teve lugar há 2 anos a invasão selvagem da Academia do Sporting por cerca de 60 elementos ligados à Juventude Leonina, nunca criticada pelo então presidente Bruno de Carvalho.