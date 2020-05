Morreram 138 pessoas nas últimas 24 horas no país.

Espanha registou 138 óbitos devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, uma quebra em relação às 217 registadas na quinta-feira.

No total, o país contabiliza já um total de 27.459 óbitos desde o início do surto no país. Os casos confirmados já são mais de 230 mil.