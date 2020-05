Rússia volta a registar mais de 10 mil novos casos nas últimas 24 horas

Os dados epidemiológicos divulgados pelas autoridades de saúde russas revelam que foram registados 10.598 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, elevando para 262.843, o número total de diagnósticos positivos no país.

Sublinhe-se que a Rússia tem identificado diariamente desde 3 de maio mais de 10 mil infetados, à exceção de quinta-feira quando foram confirmados 9.974 novos casos.

A Rússia é o terceiro país com mais infetados, EUA e Espanha estão no topo, no entanto a mortalidade permanece baixa quando comparada com outros países.

Até ao momento há 2.418 vítimas mortais registadas oficialmente.