Imagem de veados sobre flores de cerejeira no Japão está a tornar-se viral

A imagem, que já recebeu milhares de partilhas nas redes sociais, mostra um grupo de veados a descansar sobre flores de cerejeira, uma árvore com grande importância cultural no país.

São cada vez mais as imagens de animais a passearem por locais, normalmente ocupados pelo Homem. Desta vez, o cenário foi um parque natural, em Nara, no Japão, que se encontra encerrado devido ao aparecimento do novo coronavírus.

O parque de Nara é um dos locais que na época da primavera recebe milhares de visitas por dia, devido à beleza do espaço, as redes sociais enchem-se de selfies dos visitantes com as flores de cerejeira. No entanto, este ano, devido à pandemia mundial provocada pela covid-19, foi a vez de os veados posarem para as câmaras.