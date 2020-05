Bloco quer plano de emergência para região do Algarve

O Bloco de Esquerda defende a criação de um plano de emergência social e económico para a região do Algarve e já apresentou um projeto de resolução no Parlamento com 28 medidas para minimizar os impactos da crise provocada pela pandemia.

Os bloquistas alertam que “se não forem tomadas medidas extraordinárias a curto e médio prazo os impactos da crise irão revelar-se catastróficos”, devido à dependência da região do setor do turismo.

“A vulnerabilidade do Algarve prende-se com o modelo económico que tem imperado nas últimas décadas, assente quase exclusivamente na atividade turística. Assim, o emprego na região continua fortemente concentrado nos serviços, 83% do total, muito pelo peso do turismo, bem acima dos 69% no país”, refere o diploma.